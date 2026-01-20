Copenaghen-Napoli, parla Manna: dalle novità di mercato all’annuncio su Anguissa

A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Copenaghen, Manna ha parlato delle ultime novità in casa Napoli. Dal recupero di Anguissa al mercato, il dirigente ha fatto il punto sulla squadra e sugli obiettivi stagionali. Con il mercato invernale alle porte, il Napoli cerca di rafforzare la rosa, mentre i tifosi attendono con ansia il ritorno in campo di alcuni giocatori fondamentali, tra cui il centrocampista camerunense.

Hojlund e gli obiettivi del Napoli

Nel corso della sua intervista, Manna ha parlato anche di Hojlund, l’attaccante che la scorsa stagione ha lasciato un segno importante, realizzando due gol in Danimarca contro il Copenaghen.

“Hojlund è un grandissimo professionista. Torna a casa, ha fatto 2 gol qui l’anno scorso e speriamo che li faccia anche stasera”.

Il Napoli punta molto su di lui, sia per questa partita che per il prosieguo della stagione. Per quanto riguarda la qualificazione, Manna ha chiarito che il passaggio del turno non è determinante per le strategie di mercato.

“Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, ma è un nostro obiettivo prefissato a inizio stagione per valorizzare il percorso”.

Novità sul mercato e il recupero di Anguissa

Con il mercato invernale ormai vicino, Manna ha parlato anche delle strategie di rafforzamento.

“Stiamo facendo alcune cose, con delle limitazioni e vogliamo far quadrare le cose per allungare la rosa”.

L’obiettivo principale è sicuramente quello di aumentare la profondità della squadra, soprattutto in attacco, dove il Napoli ha sofferto a causa di alcune assenze importanti.

Manna ha poi aggiornato i tifosi sulla situazione di Anguissa, uno dei centrocampisti più importanti della squadra.

“Speriamo di recuperare Anguissa nel weekend”.

Un futuro di ambizioni e sfide

Il Napoli è atteso da un periodo cruciale, con impegni di campionato e Champions League. Gli obiettivi sono chiari: rafforzare la squadra e raggiungere traguardi importanti. La partita contro il Copenaghen, come ha sottolineato Manna, è solo una tappa di un percorso ben definito, dove la crescita e la valorizzazione del gruppo sono al centro delle ambizioni partenopee.