Napoli, l’esito degli esami per gli infortuni di Politano e Rrahmani

Conte con lo sguardo preoccupato

Continuano i guai per il Napoli, che adesso devono tener conto delle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani. I due calciatori hanno subito un infortunio durante l’ultima sfida di campionato vinta contro il Sassuolo, e quest’oggi si sono sottoposti a esami strumentali. Di seguito le condizioni dei due giocatori.

Esami Rrahmani e Politano: arrivano brutte notizie

Di seguito le condizioni di Amir Rrahmani e Matteo Politano, dopo gli infortuni in Napoli-Sassuolo. Il comunicato del Napoli.

“In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra

Per Rrahmani lesione distrattiva al gluteo sinistro

I calciatori azzurri hanno già iniziato l’iter riabilitativo”.

Tempi di recupero da definire, ma appaiono certe le assenze contro Copenaghen e Juventus.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
