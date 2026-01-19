Napoli, l’esito degli esami per gli infortuni di Politano e Rrahmani

Continuano i guai per il Napoli, che adesso devono tener conto delle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani. I due calciatori hanno subito un infortunio durante l’ultima sfida di campionato vinta contro il Sassuolo, e quest’oggi si sono sottoposti a esami strumentali. Di seguito le condizioni dei due giocatori.

Esami Rrahmani e Politano: arrivano brutte notizie

Di seguito le condizioni di Amir Rrahmani e Matteo Politano, dopo gli infortuni in Napoli-Sassuolo. Il comunicato del Napoli.

“In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra Per Rrahmani lesione distrattiva al gluteo sinistro I calciatori azzurri hanno già iniziato l’iter riabilitativo”.





Tempi di recupero da definire, ma appaiono certe le assenze contro Copenaghen e Juventus.