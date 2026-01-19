Home ->

Napoli-Copenaghen, assente un top nella rifinitura: sarà out con i danesi

Conte recupera il suo pupillo.

Il Napoli continua a ‘leccarsi le ferite’ e deve fare conto con le numerose assenze. Si aspettano i rientri in campi di alcuni infortunati a lungo out, ma nel frattempo altri tornano a riempire l’infermeria. Tra questi Neres, rientrato dopo il problema alla caviglia, ma adesso nuovamente out. Il brasiliano sente ancora dolore e non partirà con la squadra verso la Danimarca.

Ancora problemi per il Napoli: Neres non ci sarà col Copenaghen

Come riportato da Il Mattino, nella rifinitura prima della partenza verso la Danimarca, David Neres non si è allenato con i compagni. Il brasiliano sente ancora dolore e non è al meglio dopo l’infortunio alla caviglia in Lazio-Napoli.

L’esterno offensivo ha subito dunque una lieve ricaduta dopo esser rientrato nel match contro il Parma, ma adesso deve nuovamente fermarsi. Nell’allenamento della mattinata arriva comunque una buona notizia: in gruppo Romelu Lukaku, che va verso la convocazione per domani.

