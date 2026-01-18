Politano e Rrahmani out, saltano la Juve? Arriva l’esito degli esami

Il Napoli ha battuto il Sassuolo, non senza difficoltà. Nella sfida contro i neroverdi, però, Antonio Conte ha perso altri due giocatori per infortunio. Politano e Rrahmani sono stati costretti a chiedere il cambio nella prima metà del secondo tempo a causa di un problema al flessore. Entrambi salteranno la sfida di Champions League contro il Copenaghen, ma rischiano di non esserci anche contro la Juventus.

Napoli, gli infortuni non danno pace: Politano e Rrahmani vanno ko

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, i primi esami strumentali a cui si sono sottoposti Politano e Rrahmani hanno evidenziato un problema muscolare al flessore. I due giocatori faranno altri esami domani, per avere maggiore chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Antonio Conte dovrà rinunciare ad entrambi per la trasferta a Copenaghen, ma la presenza è a rischio anche per il big match contro la Juventus. Difficile immaginare la loro presenza in campo tra una settimana.