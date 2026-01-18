Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Politano e Rrahmani out, saltano la Juve? Arriva l’esito degli esami

di
Infortunio per Politano e Rrahmani.

Il Napoli ha battuto il Sassuolo, non senza difficoltà. Nella sfida contro i neroverdi, però, Antonio Conte ha perso altri due giocatori per infortunio. Politano e Rrahmani sono stati costretti a chiedere il cambio nella prima metà del secondo tempo a causa di un problema al flessore. Entrambi salteranno la sfida di Champions League contro il Copenaghen, ma rischiano di non esserci anche contro la Juventus.

Napoli, gli infortuni non danno pace: Politano e Rrahmani vanno ko

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, i primi esami strumentali a cui si sono sottoposti Politano e Rrahmani hanno evidenziato un problema muscolare al flessore. I due giocatori faranno altri esami domani, per avere maggiore chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Antonio Conte dovrà rinunciare ad entrambi per la trasferta a Copenaghen, ma la presenza è a rischio anche per il big match contro la Juventus. Difficile immaginare la loro presenza in campo tra una settimana.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie