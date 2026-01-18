Copenhagen-Napoli, per Conte brutte notizie: la conta degli infortuni e altri due stop

La conta degli infortunati in casa Napoli sembra non volersi fermare. Nel corso della partita di ieri, vinta al Maradona contro il Sassuolo, gli azzurri hanno perso altre tre pedine importanti, andando cosi a rendere la somma degli infortuni davvero preoccupante: ad oggi, infatti, sono ben 9 i calciatori della rosa non a disposizione di Antonio Conte.

Verso Copenhagen, per Conte brutte notizie

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la partita di ieri ha di fatto sancito l’assenza di Amir Rrahmani e Matteo Politano per la prossima partita di Champions League contro la squadra danese: entrambi – si legge – non riusciranno a recuperare per la sfida in Danimarca.

Assenze pesantissime, considerando che vanno ad aggiungersi ad un quadro già complicato come quello che si ritrova di fronte Antonio Conte. C’è qualche speranza di recuperare qualcuno?

Due i possibili recuperi per Copenhagen-Napoli

Se è vero che al momento sono 9 i calciatori fuori per infortunio, è anche vero che Conte ha la speranza di poterne recuperare due: una speranza, certo, che è molto lontana dall’essere una certezza.

Uno è David Neres, che oggi sarà a Castel Volturno e si saprà probabilmente quale sarà il destino del brasiliano per i prossimi giorni; l’altro è Elmas che come spiegato anche da Stellini nel post partita, non ha subìto un vero e proprio infortunio ma era vittima degli strascichi di uno stato influenzale.