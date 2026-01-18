Mazzocchi-Napoli, addio a gennaio? Il club ha preso la sua decisione

In un Napoli martoriato da defezioni e calciatori fermi ai box per infortunio, Pasquale Mazzocchi ha trovato maggiore spazio nelle ultime settimane. L’ex difensore della Salernitana ha ritrovato il campo dopo un periodo di assenza pressoché totale dal rettangolo verde: il suo ruolo nelle rotazioni di Antonio Conte è davvero periferico e spesso si è parlato di una possibile separazione. Nonostante alcune offerte pervenutegli, però, il Napoli intende mantenere il calciatore in rosa.

Napoli-Mazzocchi, momento decisivo per il futuro: la scelta del club

Con l’arrivo della sessione invernale del calciomercato, le voci sul possibile trasferimento di Pasquale Mazzocchi lontano da Napoli si sono fatte sempre più intense. Ciò che trapela nelle ultime ore va invece in netta contrapposizione con le valutazioni iniziali. Come riportato da Nicolò Schira per mezzo del proprio account X, il Napoli avrebbe deciso di non cedere il laterale destro, facendo muro innanzi alle tre offerte ricevute da altri club della Serie A.

Mazzocchi rimane al Napoli: azzurri pronti ad un’altra mossa inaspettata

Ma non è finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Napoli ha intavolato con l’entourage di Mazzocchi una trattativa concreta per il rinnovo di contratto e l’intesa appare sempre più vicina.

Un premio per l’abnegazione del calciatore, sempre pronto a rispondere presente quando chiamato in causa. Il classe 1995, il cui attuale contratto scadrà il 30 giugno 2027 (con l’eventuale opzione di prolungamento per un ulteriore stagione), sembra quindi destinato a chiudere la propria carriera all’ombra del Vesuvio.