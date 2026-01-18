Lascia il Napoli e la Serie A: le novità spiazzano, può dire addio già a gennaio

Il mercato del Napoli è ancora al momento bloccato, ma qualcosa potrebbe muoversi a breve. Con la strategia del saldo zero, la società è chiamata prima a cedere e solo dopo a intervenire in entrata. Tra i nomi finiti sul tavolo delle uscite c’è quello di Mathias Olivera, seguito con attenzione dal campionato inglese. Il Nottingham Forest ha avviato i contatti e sta valutando un’operazione già per il mercato di gennaio.

Olivera seguito dalla Premier League: le novità

Secondo quanto riportato dal giornalista Eduardo Burgos di ‘AS’ sul proprio profilo ‘X’, anche Mathias Olivera è finito nel mirino di un club estero. Il Nottingham Forest ha avviato una trattativa con il Napoli per portare il laterale uruguaiano in Premier League già nella sessione invernale.

Secondo il giornalista:

“L’estate scorsa si è parlato seriamente di un ingresso di Mathias Olivera in squadra. All’epoca il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso. Il Nottingham Forest sta negoziando il suo trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni”.

Il piano del Napoli tra uscite e stand-by

Il Napoli, guidato da Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando su un mercato condizionato dalle cessioni. La lista dei sacrificabili è lunga e al momento tutto resta in stand-by, in attesa di offerte concrete.

Olivera non era considerato cedibile fino a pochi mesi fa, ma il quadro è cambiato. L’interesse del Nottingham Forest apre perciò uno scenario nuovo e potrebbe rappresentare una leva importante per sbloccare il mercato in entrata.