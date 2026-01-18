La stampa esalta Vergara: il paragone è pesantissimo!

Ieri Antonio Vergara ha vissuto una notte magica: esordio da titolare in Serie A con la maglia del Napoli. Un traguardo per lui che, nato e cresciuto nel napoletano, avrà un ricordo eterno, condito anche da un’ottima prestazione e dalla vittoria finale. Performance che non è passata inosservata agli occhi dei pagellisti, i quali hanno approvato a pieni voti il suo match e lo hanno esaltato con parole di dimostrazione di maturità e di fiducia ripagata per la chance concessagli da Conte.

Che pagella per Vergara: “Un piccolo Bernardo Silva”

Le pagelle di questa mattina della Gazzetta dello Sport sono state piuttosto “piatte” in termini di valutazione, con un range per gli azzurri incluso tra il 5,5 e il 6,5, a conferma di un incontro molto sofferto ed equilibrato. Tra le valutazioni migliori, però, vi è sicuramente Vergara, autore di una partita da 6,5 pieno, capace di convincere tutti gli spettatori, tifosi del Napoli e non.

Ecco il giudizio sulla sua gara:

“Vergara 6,5: chance dal primo minuto ben sfruttata. Il ragazzo ha qualità, un piccolo Bernardo Silva che crea fastidi”.

Gli altri voti della stampa: tutte note positive!

Il commento più eclatante è quello appena riportato della rosea, visto il pesantissimo paragone per Vergara con uno dei centrocampisti box-to-box più spettacolari dell’ultimo decennio. Tuttavia, piovono voti positivi e commenti di approvazione da parte di molteplici redazioni, che hanno assicurato al giocatore del Napoli la sufficienza (o qualcosa in più). Ad esempio, qui riportiamo i giudizi del Corriere dello Sport e di Tuttosport: