Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

La stampa esalta Vergara: il paragone è pesantissimo!

di

Ieri Antonio Vergara ha vissuto una notte magica: esordio da titolare in Serie A con la maglia del Napoli. Un traguardo per lui che, nato e cresciuto nel napoletano, avrà un ricordo eterno, condito anche da un’ottima prestazione e dalla vittoria finale. Performance che non è passata inosservata agli occhi dei pagellisti, i quali hanno approvato a pieni voti il suo match e lo hanno esaltato con parole di dimostrazione di maturità e di fiducia ripagata per la chance concessagli da Conte.

Che pagella per Vergara: “Un piccolo Bernardo Silva”

Le pagelle di questa mattina della Gazzetta dello Sport sono state piuttosto “piatte” in termini di valutazione, con un range per gli azzurri incluso tra il 5,5 e il 6,5, a conferma di un incontro molto sofferto ed equilibrato. Tra le valutazioni migliori, però, vi è sicuramente Vergara, autore di una partita da 6,5 pieno, capace di convincere tutti gli spettatori, tifosi del Napoli e non.

Ecco il giudizio sulla sua gara:

Vergara 6,5: chance dal primo minuto ben sfruttata. Il ragazzo ha qualità, un piccolo Bernardo Silva che crea fastidi”.

Vergara contro il Sassuolo
Vergara esaltato dalla stampa dopo Napoli-Sassuolo (Luca Petrilic) -SpazioNapoli.it

Gli altri voti della stampa: tutte note positive!

Il commento più eclatante è quello appena riportato della rosea, visto il pesantissimo paragone per Vergara con uno dei centrocampisti box-to-box più spettacolari dell’ultimo decennio. Tuttavia, piovono voti positivi e commenti di approvazione da parte di molteplici redazioni, che hanno assicurato al giocatore del Napoli la sufficienza (o qualcosa in più). Ad esempio, qui riportiamo i giudizi del Corriere dello Sport e di Tuttosport:

“(Corriere dello Sport) Vergara 6: la prima da titolare in campionato finisce tra gli applausi del Maradona: Muharemovic lo asfissia, ma non si sgretola e cerca sempre la giocata migliore. In dote anche uno strappo con sinistro alto.
(Tuttosport) Vergara 6,5: super attivo a destra alla sua prima da titolare in Serie A”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie