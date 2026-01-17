Home ->

Vergara emoziona: il post in napoletano commuove i tifosi – FOTO

di
Vergara in dribbling contro il Sassuolo

Antonio Vergara quest’oggi, in occasione del match tra Napoli e Sassuolo, ha esordito da titolare in Serie A. Il tutto, è avvenuto con la maglia del club che ha sempre tifato e dove è cresciuto calcisticamente sin da bambino. Le emozioni sono fortissime, come dimostrato dalla sua ultima pubblicazione social.

Vergara al settimo cielo: la citazione è poesia pura!

Per celebrare il suo esordio dal 1′ nel campionato di Serie A con la maglia del suo adorato Napoli, il centrocampista azzurro, Antonio Vergara, non ha usato mezze misure. Nel post pubblicato a seguito della vittoria di quest’oggi per 1-0, infatti, vi è una completa citazione a una poesia di Eduardo De Filippo, grandissimo artista cresciuto all’ombra del Vesuvio.

Ecco quanto pubblicato da Vergara:

Ah… si putesse dicere
chello c’ ‘o core dice;
quanto sarria felice
si t’ ‘o sapesse dì!
E si putisse sèntere
chello c’ ‘o core sente,
dicisse: “Eternamente
voglio restà cu te!” NAPOLI💙”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da AV30 (@antonio_vergara03)

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
