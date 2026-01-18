Il Napoli sfida Roma e Juventus sul mercato: Manna al lavoro

Il Napoli continua a lavorare su più fronti per il mercato di gennaio. La dirigenza azzurra ha diversi nomi sulla lista dei possibili acquisti, ma deve temporeggiare. Le cessioni, oramai si sa, sono la grande priorità. Se la società partenopea dovesse piazzare alcuni esuberi, allora potrebbe sferrare alcuni colpi. Manna pensa anche al futuro e, infatti, ha messo nel mirino un giovane talento della Fiorentina. Su di lui anche Roma e Juventus.

Il Napoli pensa al futuro: occhi sul talento della Fiorentina

Subentrato anche nell’ultimo turno di campionato contro il Milan, Niccolò Fortini è un obiettivo del Napoli per la fascia sinistra. Vent’anni a febbraio, ma ha già collezionato 14 presenze in questa Serie A. Solo due volte è sceso in campo dal primo minuto, ma è una delle primissime alternative a gara in corso. La Fiorentina lo valuta intorno ai 15 milioni di euro.

La Roma insiste per Fortini, ma il Napoli osserva: possibile sgambetto ai giallorossi

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Roma si sarebbe già fatta avanti per Fortini. L’offerta dei giallorossi, però, è troppo bassa. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che però non si è mossa. Il Napoli potrebbe rientrare in questo discorso, specie se dovesse partire Oliveira. In quel caso, Manna preferirebbe inserire un profilo più giovane per il futuro.