Cessione a sorpresa in casa Napoli, c’è l’annuncio: “Non è più fondamentale”

Il mercato del Napoli è ancora bloccato a causa del ‘saldo zero’. Prima di poter fare un’operazione in entrata, infatti, la società partenopea deve chiudere almeno una cessione . Ci sono diversi nomi sulla lista dei possibili addii, ma in questi giorni potrebbero emergerne altri. Uno di questi è Mathias Oliveira, oramai una seconda scelta per Antonio Conte.

Il Napoli pensa alla cessione di Oliveira: offerta dalla Premier League

Arrivato al Napoli nel 2022, Oliveira è stato protagonista della storia recente della società. Il difensore uruguaiano ha vinto due scudetti e collezionato 118 presenze con la maglia azzurra. In questa stagione, però, solo sette volte è sceso in campo dal primo minuto in Serie A. Su di lui ci sarebbe un forte interesse da parte del Nottingham Forest, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il Napoli è pronto a prendere in considerazione un’eventuale offerta.

Nottingham Forest su Oliveira: fissato il prezzo

Secondo quanto riportato dal giornalista di AS, Eduardo Burgos, il club inglese sarebbe già in trattativa:

“L’estate scorsa si è parlato seriamente di un ingresso di Mathias Olivera in squadra. All’epoca il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso. Il Nottingham Forest sta negoziando il suo trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni”.

Il 28enne di Montevideo è valutato tra i 15 e i 20 milioni, cifra che permetterebbe al Napoli di agire sul mercato.

