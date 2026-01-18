Mercato Napoli, svolta per En-Nesyri: la decisione cambia tutto

Il Napoli continua a guardarsi attorno sotto il punto di vista del mercato. Il club sta lavorando per farsi trovare pronto, al netto di quelle che sono le restrizioni legate al ‘saldo zero‘ al quale il club dovrà sottostare in questa finestra invernale di mercato. Niente acquisti senza che il Napoli lasci andare qualcuno, questo è ormai noto da tempo.

Mercato Napoli, En-Nesyri ora anche in prestito!

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe continuando a monitorare in maniera importante la situazione legata a En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce finito proprio nel mirino del club azzurro. Giovanni Manna tiene il binario attivo e nelle ultime ore sono arrivate novità importanti.

Il club turco – si legge – avrebbe aperto al prestito del giocatore, decisione che cambia le carte in tavola ed apre alla chiusura della trattativa già in questa finestra invernale di calciomercato. Un’operazione che dovrebbe costare 5 milioni di euro tra indennizzo e parte dell’ingaggio.

Mercato Napoli, servono cessioni: il punto

Come detto, però, il Napoli ha bisogno di lasciare andare qualcuno per poter poi puntare a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il primo nome resta quello di Lorenzo Lucca, sul quale c’è l’interesse di diversi club; ad oggi non si è trovata ancora la quadra, e questo ovviamente rallenta le operazioni.

C’è, poi, il caso Noa Lang che resta al centro del dibattito: ad oggi sembra difficile ipotizzare la sua cessione anche in virtù dei tanti infortuni e dell’emergenza che vede, ad esempio, Matteo Politano finito ai box dopo lo stop di ieri contro il Sassuolo.