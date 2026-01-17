Napoli-Sassuolo, l’emozione di Vergara: “Ecco cosa mi ha detto il mister”

Antonio Vergara ha parlato al termine di Napoli-Sassuolo ai microfoni di DAZN, condividendo tutta la sua emozione dopo l’esordio stagionale da titolare in Serie A. L’esterno campano ha disputato un’ottima gara, fino alla sostituzione dopo poco più di un’ora di gioco. In seguito agli infortuni di Neres e Politano, si prospetta un ampio minutaggio anche nelle prossime gare.

Vergara svela le parole di Conte prima della gara

Il giovane attaccante del Napoli ha subito parlato delle condizioni fisiche e dell’emozione:

“Fatica? Si, il miglior allenamento è la partita ed è giusto che al 66′ arrivi cotto. L’emozione è sempre tantissima quando indossi questa maglia. Entrare al Maradona da titolare è un altro effetto. Le difficoltà? Eravamo tutti stanchi e infatti sono arrivato stanco anche io dopo un’ora”.

Poi un aneddoto con i compagni e le parole di Conte: