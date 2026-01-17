Napoli-Sassuolo, Stellini diretto con la società: “Ci servono giocatori. Sì alle cessioni per un ricambio della rosa”

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Sassuolo, analizzando l’anticipo della 21a giornata di Serie A. Gli azzurri sono tornati al successo dopo 3 pareggi consecutivi, trovando tre punti pesantissimi per rimanere nella scia dell’Inter, in attesa del Milan. Nota negativa, i tre infortuni per Elmas, Rrahmani e Politano, con questi ultimi due che sono apparsi più gravi rispetto a quello del macedone. Da qui un messaggio diretto alla società.

Stellini ha subito riferito:

“Elmas aveva giramenti di testa, probabilmente un’influenza, ma non un infortunio. Per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Da questo punto di vista non abbiamo grandi aggiornamenti da dare. Siamo sicuramente felici per il risultato, nonostante una condizione che viviamo da tempo e che non sappiamo per quanto andrà avanti. Numericamente non siamo tanti.

Avremmo bisogno di recuperare ma le partite sono tantissime e siamo forse gli unici a dover giocare 9 partite solo a gennaio. Il calendario è fatto male e non è possibile giocare 9 gare in 28 giorni, a mia memoria non è mai successo. Come si riesce a gestire tutto questo? A livello di testa i giocatori ci sono e lo dimostrano scendendo in campo, soffrendo e facendo buone prestazioni. Nonostante le poche energie abbiamo vinto oggi. Dal punto di vista fisico è chiaro che c’è tutto un lavoro che si fa e non è semplice”.