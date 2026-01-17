Napoli-Sassuolo, secondo infortunio tra gli azzurri: problema muscolare per un titolarissimo

Non solo Elmas, il Napoli continua a perdere pedine fondamentali nel corso di questo campionato. Contro il Sassuolo è arrivato il ko di un titolarissimo come Rrahmani, che ha dovuto lasciare il campo a 20 minuti dalla fine del match per un problema muscolare alla coscia sinistra. Di male in peggio per la squadra di Conte, già ricca di indisponibili.

Rrahmani out per infortunio: condizioni da monitorare

Un Napoli sfortunatissimo quello di questa sera al Maradona. Dopo il cambio obbligatorio di Elmas, che ha chiesto la sostituzione toccandosi la tempia sinsitra estremamente stordito, è toccato anche ad Amir Rrahmani. Uno dei titolarissimi del Napoli, ha dovuto dare forfait a seguito di un allungo, toccandosi immediatamente la coscia sinistra.

Si monitoreranno immediatamente le condizioni del difensore, per capire se è riuscito a fermarsi in tempo, oppure no. Il Napoli potrebbe perdere Rrahmani per la sfida tra tre giorni contro il Copenaghen e il dubbio è in vista anche della partita contro la Juventus in programma tra 8 giorni contro la Juventus.