Napoli-Sassuolo, nuovo ko negli azzurri: chiesto subito il cambio

Ancora un problema per il Napoli, che è dovuto ricorrere a un cambio obbligato nel corso della sfida contro il Sassuolo. Una sostituzione che ha lasciato anche qualche preoccupazione nei tifosi, perché non è sembrata di natura muscolare. Poco prima dell’ora di gioco, infatti, è stato Elmas a chiedere di lasciare il campo, dopo essersi accasciato al suolo e toccandosi poi la pancia e subito dopo la testa.

Elmas costretto al cambio: dubbi sulle condizioni

Non sono state chiare sin da subito le condizioni dell’esterno macedone, che non è sembrato scontrarsi violentemente con un avversario. Le dinamiche, infatti, hanno lasciato dei dubbi, ma ciò che è apparso chiaro è che il giocatore ha lasciato il campo toccandosi la tempia sinistra. Un forte capogiro per Elmas, che è apparso estremamente stordito, lasciando il campo a Politano.