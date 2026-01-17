Infortuni Napoli, Conte enigmatico: la risposta in diretta spiazza

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn prima della gara fra Napoli e Sassuolo. L’allenatore azzurro ha risposto in merito agli infortuni in modo piuttosto enigmatico, senza lasciare indizi in merito ai rientri dei vari calciatori. All’elenco, infatti, bisogna aggiungere di nuovo David Neres, assente dal match di oggi anche se apparentemente solo in via cautelativa.
Conte non si espone sugli infortunati: le sue parole
Queste le parole di Conte sul tema infortuni:
“Anguissa e Lukaku? Dovete chiedere al dottore, io faccio l’allenatore e dovete chiedere al dottore. Non abbiamo informazioni (ride, ndr). Neres? Se non c’è significa che non sta bene. De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi, bisogna vedere quando tornano e quanto bisogna aspettare. Attendo notizie”.
In merito al distacco dalla vetta, l’allenatore svela cosa ha detto alla squadra:
“Ho detto che bisogna cercare di vincere la partita. Sono state due partite Secondo me diverse, con il Verona siamo andati sotto ed è stato un peccato non aver completato rimonta. Contro il Parma no siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Per noi tornare alla vittoria diventa importante. Dobbiamo pensare al campionato nostro, punto e basta. Dobbiamo guardare quello che abbiamo in casa, cercando di ottimizzare le risorse che abbiamo. Dobbiamo cercare le cose dove possono essere indirizzate, con quello che non è indirizzabile possiamo farci poco”