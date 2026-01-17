Napoli-Sassuolo, Lobotka e Juan Jesus: “Dispiaciuti per gli infortuni”. Poi la frase sullo scudetto

Al termine di Napoli-Sassuolo, Juan Jesus e Lobotka hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il centrocampista slovacco è stato scelto come MVP Panini, per via del gol decisivo che ha regalato 3 punti pesantissimi agli azzurri, dipo tre pareggi consecutivi.

Juan Jesus e Lobotka commentano gli infortuni e la lotta scudetto

Proprio Lobotka è il primo a prendere parola, sottolineando le emozioni dopo il gol segnato:

“Finalmente dopo tutto questo tempo segno e oggi finalmente vinciamo, ma possiamo giocare meglio”.

Subito dopo è Juan Jesus a commentare la situazione infortuni:

“Il campionato è lungo, oggi è stato importantissimo vincere. Abbiamo tutto il girone di ritorno, abbiamo delle difficoltà ma non ci attacchiamo a quello. Volevamo ritornare a dare un segnale anche in casa. Gli infortuni? Siamo sicuramente dispiaciuti, però il nostro lavoro è questo. Purtroppo può succedere dato che ne abbiamo avuti tanti e vogliamo continuare a fare bene e la nostra classifica è bella”.

Sulla lotta scudetto, Lobotka ha aggiunto:

“Per rivincere lo scudetto è difficile. Ci sono tante partite anche in Champions e Coppa Italia e quando giociamo anche contro squadre big, facciamo comunque difficoltà. Ogni partita deve essere una finale”.

Infine un messaggio, anche dedicato a Rocco Commisso: