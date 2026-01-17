Napoli-Sassuolo, Lobotka decisivo: gli azzurri tornano a vincere

Un Napoli di misura, che ottiene 3 punti preziosi e resta nella scia dell’Inter a -6 punti. La squadra di Conte torna a vincere dopo 3 pareggi consecutivi, grazie a una rete da fuori area di Lobotka. Un successo che mantiene in vita le speranze degli azzurri, che perdono però per infortunio Rrahmani e Politano e per un problema alla testa anche Elmas.

Il Napoli ritrova la vittoria: Lobotka regala i 3 punti

Gli azzurri hanno sbloccato il match dopo appena 7 minuti con Lobotka, che non trovava il gol addirittura dall’agosto del 2022. La sfida non vive di grandissime occasioni né da una parte né da un’altra. La squadra di Conte, per l’occasione ancora guidata da Stellini per via della squalifica del tecnico leccese, gestisce per gran parte del match, senza correre rischi.

Nella ripresa, triplo problema in campo con Elmas costretto al cambio per un problema alla testa, Rrahmani per un fastidio alla coscia e Politano, costretto a rimanere in campo, alla zona inguinale. A una decina di minuti dalla fine del match, chance per McTominay che sfiora il palo. L’assedio del Sassuolo non basta per perforare la difesa partenopea, che raccolgono un successo di importanza capitale.