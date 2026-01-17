Napoli – Sassuolo, le scelte ufficiali di Conte: ci sono un debutto e un big assente

Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Sassuolo. Gli azzurri sono chiamati a ritrovare la vittoria dopo il deludente pareggio a reti bianche contro il Parma. Per farlo, Conte opta per un leggero turnover, dove spicca la prima titolarità in Serie A per Antonio Vergara. L’allenatore assisterà alla gara ancora dalla tribuna per la sua seconda giornata di squalifica.

Conte sceglie Vergara: la formazione ufficiale

Le scelte ufficiali di Conte vedono il ritorno del trittico composto da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus in difesa, con Buongiorno solo in panchina. Sulle fasce, viene scelto Spinazzola a sinistra, ma la vera sorpresa è in attacco: gioca Vergara accanto a Hojlund e Elmas, con Lang e Politano soltanto in panchina. Questo l’11 completo:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

Il Napoli ha anche comunicato che non sarà del match David Neres. Il brasiliano non è neanche in panchina a scopo precauzionale. Nessun allarme, quindi, riguardo ad un nuovo stop, ma una scelta cautelativa in vista della partita contro il Copenaghen in considerazione delle sue condizioni non ottimali dopo il subentro contro il Parma.