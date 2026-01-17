Infortunati Napoli, Mazzocchi rassicura: l’aggiornamento su Politano e Rrahmani

Al termine di Napoli-Sassuolo, Pasquale Mazzocchi ha parlato in conferenza stampa per analizzare il successo azzurro e chiarire alcuni temi. Tra prestazione, spirito di squadra e rapporto con i tifosi, il laterale del Napoli ha soprattutto rassicurato l’ambiente sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti acciaccati. Un passaggio importante in una fase delicata della stagione, con il gruppo chiamato a dare continuità e solidità.

Le condizioni di Politano e Rrahmani

Il tema più atteso riguarda gli infortuni. Mazzocchi ha scelto parole semplici ma rassicuranti, spegnendo sul nascere possibili allarmismi.

“Rrahmani e Politano? Credo stiano bene, non dovrebbe essere niente di grave.”

Un messaggio chiaro, che lascia intendere come lo staff medico del Napoli sia moderatamente ottimista. In un calendario fitto, ogni dettaglio fisico pesa e il recupero dei due giocatori è centrale per mantenere equilibrio e continuità. Politano rappresenta una risorsa fondamentale sulle corsie offensive, mentre Rrahmani resta un riferimento per l’assetto difensivo.

Vittoria, percorso e mentalità

Nel suo intervento, Mazzocchi ha poi allargato lo sguardo alla prestazione contro il Sassuolo e al momento della squadra.

“Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, non all’Inter. Dobbiamo difendere quanto fatto lo scorso anno, ma pensiamo a noi stessi e non sono partite facili.”

Parole che raccontano una squadra concentrata sul presente, senza farsi condizionare dal confronto con le altre big del campionato.

“Il Sassuolo è venuto qui a giocarsela e gli vanno fatti i complimenti, ma abbiamo portato i tre punti a casa ed era importante.”

Tifosi, appartenenza e orgoglio

Non è mancato un passaggio più personale, legato al rapporto con il pubblico e al senso di appartenenza.

“I tifosi vanno solo ringraziati, cerchiamo di dare sempre il massimo perché la maglia va sudata dall’inizio alla fine.”

Mazzocchi ha chiuso con un riferimento diretto alle sue radici e al legame con la città.

“Da buon napoletano cerco di trascinare ogni tifoso in campo, a volte ci riesco e a volte no.”

Un finale che restituisce il clima dello spogliatoio, fatto di responsabilità, rispetto e orgoglio per una maglia che continua a chiedere impegno e identità.