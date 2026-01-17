Dalla Fiorentina al Napoli: si accende la trattativa, può arrivare già a gennaio

Il Napoli continua nella ricerca di calciatori in grado di garantire un aumento di qualità della propria rosa, dovendo però mantenere l’equilibrio imposto dal saldo zero sul mercato. La nuova pista è quella che porta a Niccolò Fortini: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club azzurro sarebbe quello più interessato a lui insieme alla Roma.
Moretto: “Forte interesse del Napoli per Fortini”
Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sul futuro di Fortini, con tanti club di Serie A (Napoli compreso) su di lui:
“La Roma ha avanzato una proposta respinta dalla Fiorentina. La Juventus non ci risulta possa essere una soluzione per adesso, ci dicono che potrà inserirsi per l’estate. Resiste il Napoli, ad oggi la squadra maggiormente interessata insieme alla Roma. Bisognerà valutare se la Fiorentina sarà disposta a trattare e se proverà a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027″