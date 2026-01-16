Il retroscena sul top del Napoli: “Fu vicino al Milan”

Il Napoli ha portato a termine la scorsa estate un grande mercato dal punto di vista numerico e di spesa. Attualmente non tutti gli acquisti estivi stanno rendendo al meglio, sia per caratteristiche o per problemi fisici. Uno che però sta rispondendo presente è Rasmus Hojlund, divenuto punto fermo dell’attacco partenopeo. Quest’estate però fu vicino al Milan.

Hojlund-Milan, Moretto rivela: “Era vicino ai rossoneri, poi…”

Matteo Moretto, su YouTube, ha rivelato un curioso retroscena di calciomercato riguardante Rasmus Hojlund che, quest’estate, fu vicino al Milan. Ecco perché saltò.