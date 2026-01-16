Home ->

Il retroscena sul top del Napoli: “Fu vicino al Milan”

Conte recupera il suo pupillo.

Il Napoli ha portato a termine la scorsa estate un grande mercato dal punto di vista numerico e di spesa. Attualmente non tutti gli acquisti estivi stanno rendendo al meglio, sia per caratteristiche o per problemi fisici. Uno che però sta rispondendo presente è Rasmus Hojlund, divenuto punto fermo dell’attacco partenopeo. Quest’estate però fu vicino al Milan.

Hojlund-Milan, Moretto rivela: “Era vicino ai rossoneri, poi…”

Matteo Moretto, su YouTube, ha rivelato un curioso retroscena di calciomercato riguardante Rasmus Hojlund che, quest’estate, fu vicino al Milan. Ecco perché saltò.

“Il Milan stava trattando Hojlund ed era vicino al suo acquisto per 3 milioni di prestito e 35 di riscatto. Il calciatore non ha mai dato apertura per la mancata partecipazione alla Champions e per la formula senza obbligo. Il Napoli, con la Champions e con l’obbligo, ha convinto il danese“.

 

