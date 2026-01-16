Caso Mazzocchi in Napoli-Parma, parla De Marco (AIA): “Ecco perché era fuorigioco”

Il match tra Napoli e Parma, terminato 0-0, ha dato ai partenopei amarezza per aver lasciato per strada due punti. Oltre per il risultato, la rabbia dei tifosi è arrivata anche a causa di un caso controverso, quello del gol di McTominay, annullato per fuorigioco precedente di Mazzocchi. Dalle immagini, però, la dinamica è apparsa sin da subito poco chiara, scatenando le reazioni dei tifosi. Andrea De Marco, ai microfoni di Radio CRC, ha fatto chiarezza.

Napoli-Parma, De Marco: “Immagini traggono in inganno, parte della spalla punibile”

Andrea De Marco, responsabile AIA per i rapporti tra CAN e club di Serie A e Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per chiarire vari episodi poco chiari sul Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Fuorigioco semi-automatico

“Il fuorigioco semiautomatico è un aiuto importante per arbitri e VAR, risolve in maniera oggettiva il fuorigioco. Vengono analizzate in contemporanea 10 telecamere che tracciano il movimento di calciatori e pallone. Il frame viene scelto dal sistema, con oltre il 90% di efficacia, non lo scelgono arbitri o VAR“.

Caso Mazzocchi in Napoli-Parma.

“Può sembrare che oltre la linea ci sia solo il braccio, probabilmente la visualizzazione è stata fatta con una telecamere sbagliata. In realtà la tecnologia ha rivelato una parte della spalla punibile oltre, parliamo di centimetri, ma che per regolamento bastano per il fuorigioco.

Hojlund contro il Verona.