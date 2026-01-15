Napoli-Lucca, via libera alla cessione? Occhio alle novità, può cambiare tutto!

Arrivano aggiornamenti continui sul fronte calciomercato per il Napoli. Sono ore cruciali per gli azzurri, le restrizioni e il mercato a saldo zero hanno frenato eventuali acquisti agli inizi di gennaio o comunque nei primi giorni di mercato. Ora sono necessarie delle cessioni per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Conte. Lorenzo Lucca è il principale indiziato: Besiktas in pressing.

Uscite Napoli, Lucca prepare le valigie: lo scenario

Servono cessioni agli azzurri per sbloccare il mercato a saldo zero, e portare nuovi rinforzi alla corte dell’allenatore salentino. En-Nesyri è il nome del momento, e il Napoli fa sul serio per l’attaccante marocchino: l’uscita di Lucca può sbloccare tutto per i partenopei.

Gli aggiornamenti arrivano proprio da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, l’ex bomber dell’Udinese avvicina al Besiktas. La squadra turca, grazie alla cessione dell’ex Roma Abraham destinazione Aston Villa, è pronta ad affondare il colpo: via libera all’assalto per la punta azzurra.

Il Napoli, ovviamente, dovrebbe riscattare con qualche mese di anticipo il centravanti dal club friulano, ma la sua cessione può rivelarsi fondamentale. Si attendono ulteriori sviluppi già in giornata, e chissà che non arriveranno aggiornamenti anche in merito alla situazione Noa Lang, anche lui con un piede fuori.