Napoli, En-Nesyri decolla solo in un caso: il piano è chiaro, i dettagli

Sono ore bollenti in casa Napoli. Il pareggio contro il Parma e la vittoria dell’Inter in serata lasciano, ovviamente, l’amaro in bocca. Il direttore sportivo Giovanni Manna, nonostante le limitazione sul mercato, è in cerca della soluzione migliore per sbloccare le entrate e regalare il colpo En-Nesyri ad Antonio Conte.

Mercato Napoli, Lucca per sbloccare il mercato: il piano

Uno dei principali problemi in casa Napoli sono i tanti infortuni, tante le zone di campo rimaste senza i sostituti. In attacco, però, nonostante la presenza di Lorenzo Lucca non si vede molto turnover: sintomo del mancato feeling tra l’allenatore azzurro e l’attaccante ex Udinese.

Proprio l’uscita del centravanti italiano potrebbe sbloccare il mercato del Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, i campioni d’Italia sono in pressing su En-Nesyri e il Fenerbahce non chiude le porte, anzi sarebbe disposta a cedere in prestito con diritto il calciatore.

Ottime notizie, dunque, per Antonio Cinte che presto potrebbe avere nuove risorse per il suo attacco. Prima, però, visto il mercato a saldo zero, c’è bisogno dell’uscita di Lorenzo Lucca: interesse vivo del Besiktas per l’italiano.

Sono ore cruciali per delineare il futuro del bomber e non solo, anche Noa Lang sembra con un piede fuori, si cerca la giusta quadra per lasciar partire anche l’esterno.