Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, En-Nesyri decolla solo in un caso: il piano è chiaro, i dettagli

di
Youssef En-Nesyri in campo con il Fenerbahce

Sono ore bollenti in casa Napoli. Il pareggio contro il Parma e la vittoria dell’Inter in serata lasciano, ovviamente, l’amaro in bocca. Il direttore sportivo Giovanni Manna, nonostante le limitazione sul mercato, è in cerca della soluzione migliore per sbloccare le entrate e regalare il colpo En-Nesyri ad Antonio Conte.

Mercato Napoli, Lucca per sbloccare il mercato: il piano

Uno dei principali problemi in casa Napoli sono i tanti infortuni, tante le zone di campo rimaste senza i sostituti. In attacco, però, nonostante la presenza di Lorenzo Lucca non si vede molto turnover: sintomo del mancato feeling tra l’allenatore azzurro e l’attaccante ex Udinese.

Proprio l’uscita del centravanti italiano potrebbe sbloccare il mercato del Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, i campioni d’Italia sono in pressing su En-Nesyri e il Fenerbahce non chiude le porte, anzi sarebbe disposta a cedere in prestito con diritto il calciatore.

Youssef En-Nesyri in campo con il Fenerbahce
En-Nesyri nelle qualificazioni alla Champions League

Ottime notizie, dunque, per Antonio Cinte che presto potrebbe avere nuove risorse per il suo attacco. Prima, però, visto il mercato a saldo zero, c’è bisogno dell’uscita di Lorenzo Lucca: interesse vivo del Besiktas per l’italiano.

Sono ore cruciali per delineare il futuro del bomber e non solo, anche Noa Lang sembra con un piede fuori, si cerca la giusta quadra per lasciar partire anche l’esterno.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie