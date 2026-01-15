Mercato Napoli, chiusa una trattativa durante la partita contro il Parma: c’è l’accordo

Il Napoli ha chiuso una trattativa di mercato mentre giocava la partita contro il Parma: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è cosa fatta la cessione di Luca Marianucci in prestito secco alla Cremonese. Si attende solo il via libera del Napoli per completare l’operazione già nelle prossime ore.

Marianucci verso la Cremonese: trattativa quasi fatta

Secondo Di Marzio, la Cremonese avrebbe bloccato Marianucci, superando così definitivamente la concorrenza di Torino e Cagliari. Si attende solo l’ultimo ok del Napoli per permettere la partenza del calciatore per visite mediche e firma. L’allenatore dei grigiorossi spera di averlo a disposizione quanto prima, magari già per la partita contro il Verona di lunedì. Sono attese novità fra domani e dopodomani al riguardo.

Il resoconto della sua stagione con il Napoli

Marianucci ha avuto fin qui davvero pochissimo spazio in stagione, con solo 2 partite giocate. La prima è stata anche l’unica da titolare ed è stata decisamente negativa in un test difficile come quello di San Siro contro il Milan. La seconda, invece, è stata più positiva: il suo subentro nella scorsa settimana contro il Verona ha portato un assist decisivo per il 2-2 finale.