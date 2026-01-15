Il Napoli pesca in Turchia: rinforzo dal Fenerbahce! Il nome e la formula dell’affare

Archiviato l’amaro pareggio in casa contro il Parma, entra nel vivo il calciomercato invernale. I campioni d’Italia, nonostante le restrizioni e il mercato a saldo ero, vorrebbero inserire nuovi innesti da mettere a disposizione di mister Conte. In avanti si cerca la soluzione giusta per l’uscita di Lorenzo Lucca, e il suo eventuale sostituto potrebbe arrivare dalla Turchia: contatti con Youssef En-Nesyri.

Mercato Napoli, idea En-Nesyri per l’attacco: la situazione

Tra le note negative del pari contro il Parma, oltre ovviamente ai punti persi, troviamo Lorenzo Lucca. Nonostante entri in campo al 90′, e abbia solo il recupero per provare ad aiutare la squadra azzurra, l’ex Udinese entra in campo ancora una volta con l’atteggiamento sbagliato, causando il malcontento dei tifosi sugli spalti.

Il Napoli si guarda intorno, e cerca una soluzione per il futuro dell’attaccante italiano. Il direttore sportivo Giovanni Manna, però, inizia a sondare un possibile sostituto proveniente dalla Turchia. Stando a quanto riportato da Trt Spor, noto giornale turco, i partenopei sarebbero sulle tracce di En-Nesyri presentando già la prima offerta ufficiale. Per il giocatore marocchino si parla del Fenerbahce si parla di un prestito con diritto di riscatto.

Napoli, En-Nesyri in orbita Napoli: chi è?

Youssef En-Nesyri, attualmente impegnato nella Coppa d’Africa con il suo Marocco, è un classe 1997. L’attaccante è da due stagioni in Turchia, siglando 27 reti in 49 gare, ma a lanciarlo nel grande calcio fu il Siviglia, dove ha collezionato ben 143 prende in La Liga condite da ben 51 reti.

Un centravanti che porterebbe sicuramente tanta personalità, e che vista la formula potrebbe fare proprio al caso del Napoli.