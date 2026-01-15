Dalla Turchia arriva l’annuncio: il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri, le ultime

Il Napoli continua ad avere un occhio vigile sul mercato. Resta da tenere presente il ‘saldo zero’ al quale gli azzurri dovranno sottostare in queste sessione invernale, ed in questo senso resta centrale la cessione di alcuni giocatori che potrebbero aprire le porte del mercato in entrata.

Mercato Napoli, resta centrale l’addio di Lucca

Quella di Lorenzo Lucca, ad esempio, resta la questione principale attorno alla quale potrebbe svilupparsi il mercato in entrata degli azzurri. Con l’addio dell’ex Udinese, infatti, c’è la possibilità che il club possa poi operare per portare rinforzi alla corte di Antonio Conte.

Nella ultime ore è emersa la possibilità di un’offerta araba per il calciatore ex Udinese, ma non è chiaro con quale modalità Lucca potrebbe lasciare l’azzurro per poi sposare la causa dell’Al Hilal.

Napoli su En-Nesyri, il Fenerbahce apre alla cessione

Tra i nomi accostati al club azzurro in entrata c’è anche quello di Youssef En-Nesyri, punta centrale del Fenerbahce. Stando a quando riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club turco avrebbe anche aperto alla cessione del ragazzo.

Il Napoli, però, non è l’unico club ad aver mostrato interesse: anche Nottingham, Everton e Al-Sadd, infatti, sono sulle tracce del ragazzo. La richiesta del Fenerbahce si attesterebbe attorno ai 25-30 milioni di euro.