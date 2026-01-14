Rrahmani recrimina per il gol annullato: messaggio netto agli arbitri

Il Napoli pareggia per 0-0 contro il Parma anche per colpa di una rete annullata a McTominay per un fuorigioco davvero millemtrico, quasi invisibile. Si è espresso anche su questo Amir Rrahmani, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara, chiedendo uniformità di giudizio in situazione simili.
Rrahmani punge: “Le regole devono essere uguali per tutti”
Queste le sue parole riguardo all’episodio:
Sì, tutti abbiamo visto il gol annullato. Rispettiamo le regole, ma devono essere uguali per tutti. Vedremo se lo saranno in futuro”.
Il difensore si augura, quindi, che tutti i fuorigiochi di questo tipo siano davvero fischiati, vista la differenza millimetrica che ha portato l’arbitro a questa scelta. Il kosovaro ha parlato anche più in generale della partita, rispondendo alle domande dei giornalisti:
Queste partite sono quelle in cui devi fare gol subito. Sicuramente dovevamo essere più veloci e più concreti, contro le squadre chiuse fa la differenza. Dobbiamo continuare a giocare le partite ogni tre giorni, quindi dobbiamo giocare sempre in un modo diverso. Dopo ogni partita impari qualcosa e dovremo cercare di migliorare