Napoli, rinnovo fino al 2030 per blindare il BIG! Il piano è già pronto

Il Napoli corre ai ripari per blindare Scott McTominay: la dirigenza azzurra sta già preparando mosse decisive per prolungare il contratto del pilastro del centrocampo di Conte. L’obiettivo è quello di estendere l’accordo fino al 2030, con un adeguamento economico che tenga lontani i pretendenti pronti ad assaltare il giocatore già dalla prossima estate.
McTominay, rinnovo vicino: il piano del Napoli
Il Napoli lavora sui rinnovi di contratto, per tutelarsi da ogni ostacolo futuro. Il centrocampista ex Manchester United, arrivato nel 2024 e diventato in poco tempo idolo del Maradona, ha un legame contrattuale che scade nel 2028. Secondo Il Mattino, Manna non intende aspettare: nelle prossime settimane scatterà il confronto per spostare la scadenza al 2030.
Con prestazioni che lo hanno trasformato in uno dei centrocampisti più affidabili d’Europa, McTominay rappresenta un patrimonio da proteggere a tutti i costi. Il Napoli lo sa bene, e vuole agire ora, con calma ma determinazione: McFratm, probabilmente, resterà ancora per tanti anni in azzurro.