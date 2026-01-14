Home ->

Napoli-Parma, Mazzocchi: “Il mister non regala mai niente!” poi racconta su McTominay

Dopo Conte spazio anche a Mazzocchi. L’esterno parte titolare in Napoli-Parma, e vuole ripagare la fiducia di Antonio Conte che lo ha schierato nell’11 di partenza. Le sue dichiarazioni.

Mazzocchi prima di Napoli-Parma: “Devo sfruttare questa occasioni, McTominay una grande persona”

Mazzocchi ha parlato nel pre-partita di Napoli-Parma ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Mazzocchi ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Parma

Sull’essere titolare.

“Nella prima parte di stagione ho avuto poco spazio, ora devo sfruttare questa occasione. Il mister non regala mai niente a nessuno e dobbiamo sfruttare certe occasioni”.

Su McTominay.

“Ti posso raccontare la persona che è lui: oltre a essere un grande calciatore è una grande persona. Solare e coinvolgente. Ci sta facendo fare grandi cose, ma naturalmente oltre suo il merito è di tutto il gruppo”.

