Napoli-Parma, le ultime sulle scelte di Conte: tornano due big tra i titolari

Si avvicina il ritorno in campo del Napoli di Antonio Conte. Nella giornata odierna, dalle ore 18:30, i partenopei giocheranno allo stadio Diego Armando Maradona, ospitando il Parma di Cuesta. Si trattata della partita di recupero, rinviata a dicembre per la Supercoppa Italiana, vinta proprio dagli azzurri. Riguardo la partita, spuntano delle novità importanti sulla formazione.
Le ultime sulla formazione del Napoli: Buongiorno e Lang tornano titolari
Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match di stasera dovrebbero tornare nell’11 titolare Buongiorno e Noa Lang. Il difensore e l’esterno si erano seduti in panchina nel big match contro l’Inter, dopo esser entrambi stati titolari contro il Verona.
Nella giornata di oggi entrambi dovrebbero tornare a giocare dal 1′. Sorprese anche sulle corsie, con la possibile titolarità di Mazzocchi e Olivera. Di seguito la probabile formazione.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Politano; Hojlund. All. Conte.