Napoli-Parma, le scelte ufficiali di Conte: tanti cambi rispetto all’Inter!

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. La partita, rinviata per la Supercoppa Italiana, andrà in scena dalle 18:30, ma le scelte di formazioni sono già ufficiali. Tante le alternative sia per Conte sia per Cuesta, con il primo che ha scelto quattro pedine diverse rispetto ai titolari contro l’Inter.

Napoli-Parma, le scelte di Conte: tornano Buongiorno e Lang dal 1′

Antonio Conte sceglie Buongiorno e Lang, che tornano titolari dopo esserlo già stati contro il Verona, prima di sedersi in panchina per il big match contro l’Inter. Sulle fasce anche Mazzocchi e Olivera, in avanti, oltre Lang, confermati Politano a supporto di Hojlund.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Lang. All. Conte

Ampio turnover per il Parma

Di seguito anche le scelte dell’allenatore del Parma Cuesta, che sceglie diverse alternative per la sfida del Maradona.

PARMA (3-5-2): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka, Cutrone. All. Cuesta

