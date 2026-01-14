Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Parma, Conte: “Ecco cosa dico sul rosso con l’Inter” poi rivela su Neres

Napoli-Parma non è iniziata ma è già tempo di interviste. Le prime parole sono quelle di Antonio Conte, tecnico tanto chiacchierato dopo la reazione e il rosso diretto contro l’Inter. Il tecnico è tornato su questo episodio ma anche su altri temi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli-Parma, Conte: “Mia reazione come quella di tanti altri allenatori. Neres non al meglio”

Il tecnico Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Parma a DAZN. Le sue parole.

Conte ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Parma

Su Inter-Napoli.

“Ho detto alla squadra che bisognava subito voltare pagina e pensare a questa partita visto il poco tempo di recupero. Sicuramente è stata un’ottima prestazione, ma bisogna subito voltare pagina“.

Sulla reazione contro l’Inter.

“Non voglio tornare a questi episodi, che però hanno visto protagonisti tanti allenatori. Vuol dire che qualcosa non sta funzionando“.

Su Hojlund.

Rasmus è migliorato tantissimo da quando è arrivato. Ha 22 anni e intravedevamo grandi potenzialità in lui. Questi giocatori hanno bisogno di persone che li mettano nelle migliori condizioni e il nostro compito è anche migliorarli rispetto a quando sono arrivati“.

Neres.

“Non parte dall’inizio perchè ha avuto mezzo allenamento ieri, vediamo se potrà entrare, non è detto. Se è sicuro può fare uno spezzone, altrimenti starà in panchina”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
