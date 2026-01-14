Napoli-Parma, Conte: “Ecco cosa dico sul rosso con l’Inter” poi rivela su Neres

Napoli-Parma non è iniziata ma è già tempo di interviste. Le prime parole sono quelle di Antonio Conte, tecnico tanto chiacchierato dopo la reazione e il rosso diretto contro l’Inter. Il tecnico è tornato su questo episodio ma anche su altri temi. Di seguito le sue dichiarazioni.
Napoli-Parma, Conte: “Mia reazione come quella di tanti altri allenatori. Neres non al meglio”
Il tecnico Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Parma a DAZN. Le sue parole.
Su Inter-Napoli.
“Ho detto alla squadra che bisognava subito voltare pagina e pensare a questa partita visto il poco tempo di recupero. Sicuramente è stata un’ottima prestazione, ma bisogna subito voltare pagina“.
Sulla reazione contro l’Inter.
“Non voglio tornare a questi episodi, che però hanno visto protagonisti tanti allenatori. Vuol dire che qualcosa non sta funzionando“.
Su Hojlund.
“Rasmus è migliorato tantissimo da quando è arrivato. Ha 22 anni e intravedevamo grandi potenzialità in lui. Questi giocatori hanno bisogno di persone che li mettano nelle migliori condizioni e il nostro compito è anche migliorarli rispetto a quando sono arrivati“.
Neres.
“Non parte dall’inizio perchè ha avuto mezzo allenamento ieri, vediamo se potrà entrare, non è detto. Se è sicuro può fare uno spezzone, altrimenti starà in panchina”.