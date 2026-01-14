Napoli-Parma, Conte: “Ecco cosa dico sul rosso con l’Inter” poi rivela su Neres

Napoli-Parma non è iniziata ma è già tempo di interviste. Le prime parole sono quelle di Antonio Conte, tecnico tanto chiacchierato dopo la reazione e il rosso diretto contro l’Inter. Il tecnico è tornato su questo episodio ma anche su altri temi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Inter-Napoli.

“Ho detto alla squadra che bisognava subito voltare pagina e pensare a questa partita visto il poco tempo di recupero. Sicuramente è stata un’ottima prestazione, ma bisogna subito voltare pagina“.

Sulla reazione contro l’Inter.

“Non voglio tornare a questi episodi, che però hanno visto protagonisti tanti allenatori. Vuol dire che qualcosa non sta funzionando“.

Su Hojlund.

“Rasmus è migliorato tantissimo da quando è arrivato. Ha 22 anni e intravedevamo grandi potenzialità in lui. Questi giocatori hanno bisogno di persone che li mettano nelle migliori condizioni e il nostro compito è anche migliorarli rispetto a quando sono arrivati“.

Neres.