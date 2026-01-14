Napoli fermato, l’Inter scappa: la classifica della Serie A lancia un doppio allarme

Il Napoli è stato fermato dal Parma al Maradona in una gara che è sembrata davvero maledetta. La serata regala però anche un’altra beffa, cioè la vittoria dell’Inter contro il Lece, che porta alla fuga in vetta dei neroazzurri.
Napoli beffato: fuga Inter, la classifica
Anche l’Inter, però, stava soffrendo delle stesse difficoltà del Napoli. Il Lecce è stato autore di una prestazione tenace a San Siro e l’Inter ha ottenuto il gol della vittoria soltanto al 78′ grazie al subentrato Pio Esposito. La nuova classifica della Serie A vede ora una vera e propria fuga dei ragazzi di Chivu in vetta, ora a +6 sul Napoli secondo in classifica.
Serie A, si stringe la classifica: Conte trema
Gli azzurri ora rischiano però anche di vedersi ancora più in basso in classifica: il Milan (in questo momento a pari punti con il Napoli) scenderà in campo domani a Como. Roma e Juve, invece, distano soltanto un punto. Insomma, anche la zona Champions rischia di non essere più così tanto sicura: urgerà curare quest’assenza di risultati che si è vista nelle ultime settimane contro le cosiddette “piccole” per riuscire a centrare gli obiettivi stagionali.