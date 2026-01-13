Ultim’ora Raspadori, scelta la squadra per gennaio! Si aspetta solo l’annuncio ufficiale

Giacomo Raspadori ha finalmente preso la sua decisione per il futuro. Dopo essere stato vicino a un trasferimento alla Roma e aver fatto ingolosire il Napoli, l’attaccante è pronto a tornare in Serie A. La squadra che si è assicurata il suo trasferimento, però, è l’Atalanta, che ha battuto la concorrenza e ha concluso l’affare con l’Atlético di Madrid. L’annuncio ufficiale del trasferimento è atteso nei prossimi giorni, con il giocatore destinato a un passaggio definitivo al club bergamasco.

La scelta di Raspadori: Atalanta in pole

Giacomo Raspadori sembrava destinato a vestire la maglia della Roma o, nuovamente, quella del Napoli, ma nelle ultime ore si è verificato un cambiamento decisivo. L’attaccante ha detto no alla proposta giallorossa e non ha più aspettato gli azzurri, scegliendo di continuare la sua carriera in Serie A, ma con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’Atalanta ha accelerato le trattative e ha trovato l’accordo con l’Atlético di Madrid per il trasferimento definitivo del giocatore.

“L’Atalanta è un passo dal giocatore. L’attaccante ha detto no alla Roma. Nelle ultime ore, l’Atalanta ha accelerato le trattative con l’Atlético di Madrid e ha raggiunto un accordo per un trasferimento definitivo.”

Il club bergamasco ha così superato la concorrenza di altre squadre, portando a termine una trattativa che si preannuncia vantaggiosa sia per il giocatore che per la società.

Le cifre dell’affare e il futuro di Raspadori

L’affare che porterà Raspadori all’Atalanta si aggira tra i 20 e i 23 milioni di euro, una cifra che riflette il valore crescente del giovane attaccante. Il trasferimento definitivo segna una nuova tappa nella carriera del giocatore, che lascia l’Atletico Madrid dopo un periodo di prestito. Questo passaggio rappresenta un’opportunità importante per Raspadori, che troverà nella squadra di Raffaele Palladino un ambiente ideale per crescere ulteriormente.

L’Atalanta, in cerca di nuovi rinforzi per il suo reparto offensivo, ha trovato in Raspadori un’ottima soluzione, pronta a inserirsi nel progetto tecnico di Palladino.

Un futuro da protagonista per Raspadori

Con il passaggio all’Atalanta, Giacomo Raspadori ha l’opportunità di rilanciarsi in una squadra che punta costantemente a crescere in Serie A e in Europa. La sua scelta di rifiutare la Roma e il Napoli e di puntare su Bergamo riflette una decisione ponderata, con l’obiettivo di avere maggiore spazio e continuità. Se la sua avventura all’Atalanta avrà successo, Raspadori potrà davvero diventare uno degli attaccanti più determinanti della Serie A, guadagnandosi un posto da protagonista nelle prossime stagioni.