Napoli-Raspadori, Manna chiama l’ex azzurro: c’è solo un ostacolo da superare

Era nata come una semplice suggestione di mercato, ma giorno dopo giorno sta diventando una trattativa sempre più concreta. Il Napoli vuole far tornare Giacomo Raspadori in azzurro ed anche lo stesso giocatore tornerebbe di corsa. Fino a pochi giorni fa il fantasista dell’Atletico Madrid sembrava destinato alla Roma, ma adesso la situazione è diversa. Nelle scorse ore c’è stata una chiamata tra Manna e Raspadori, con il ds dei campioni d’Italia che ha chiesto all’ex Sassuolo di attendere: il Napoli ha prima bisogno di una cessione.

Napoli, per arrivare a Raspadori serve prima una cessione: Lang e Lucca gli indiziati

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per poter affondare su Raspadori il Napoli ha bisogno di cedere prima un giocatore a causa dell’obbligo di mercato a zero. I principali indiziati sono Noa Lang e Lorenzo Lucca, entrambi sulla lista dei partenti e con diversi interessi dall’estero. L’incastro dovrà avvenire nel minor tempo possibile, con Raspadori che sta aspettando il Napoli, ma che al tempo stesso ha già pronta un’offerta della Roma sul tavolo.

I giallorossi stanno iniziando a spazientirsi e non hanno intenzione di aspettare ancora per molto. Oggi sarà il giorno decisivo per fare luce sul futuro di Raspadori: da un lato il sogno Napoli e dall’altro la strada spianata che porta alla Roma.