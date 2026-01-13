Nuovo nome per il Napoli: gli azzurri tentano di soffiarlo a una big di Serie A!

Un 2-2 contro l’Inter convincente, ma che non risolve del tutto il problema infortuni in casa Napoli. La rosa è ridotta, e l’ingresso in campo a San Siro dei soli Lang e Mazzocchi ne è la prova tangente che qualcosa in questo mese di gennaio bisogna fare, seppur limitati dal mercato a costo zero. Per questo nel taccuino del ds Manna ci sono diversi nomi, tra cui Donyell Malen.

Malen futuro sposo italiano, ma occhio alle sirene spagnole

L’attaccante olandese è diventato un vero e proprio oggetto di desiderio negli ultimi giorni tra le squadre della Serie A. Il classe ’99 piace tanto in Italia e tutto faceva intendere che proprio il Bel Paese sarebbe stata la sua prossima destinazione. Ma le vie del mercato sono infinite ed è l’Atletico Madrid ora a far paura.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, i Colchoneros sono alla ricerca di un sostituto dell’ex Napoli, Giacomo Raspadori, a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dunque il Napoli c’è, seppur con un passo indietro rispetto alla Roma di Gasperini.

Il Napoli ci prova, ma il Gasp ha la proprietà

Un vero e proprio gioco d’incastri, con Raspadori che va all’Atalanta, dopo settimane in cui sembrava prossimo a diventare giallorosso e Malen che passa all’Atletico Madrid. Ma mai dare per morto Gasperini (e il Napoli), che non ha intenzione di farsi soffiare sotto il naso anche l’olandese.

Infatti la Roma ha già raggiunto un principio d’accordo con l’Aston Villa, club di proprietà di Malen, in attesa di conoscere la risposta definitiva del calciatore. E il Napoli attende e osserva, mentre studia altre alternative.

Il Napoli attende Malen e osserva in casa Atalanta

Come detto in precedenza, un vero e proprio gioco d’incastri. Infatti, non solo Raspadori libera un posto in casa Atletico, ma occupa anche uno spazio in casa Atalanta, già affollato di calciatori in quella zona di campo, tra cui Daniel Maldini. Proprio questo ultimo ora può essere l’ago di bilancia per completare la rosa del Napoli, che da diversi giorni valuta il classe 2001 per il suo reparto offensivo. Occhio alla via concorrenza della Juve, che però al momento sembra più concentrata al ritorno di Federico Chiesa.