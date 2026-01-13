Napoli, l’annuncio bomba di Sky: “Trovato l’accordo con il centrocampista!”

Il Napoli comincia a muoversi con anticipo sul mercato e piazza una mossa significativa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe raggiunto un accordo sull’ingaggio con l’entourage di Joao Gomes, centrocampista brasiliano attualmente al Wolverhampton. Un’intesa che non chiude ancora l’operazione, ma ne rappresenta un passaggio chiave. Ora resta da trovare l’accordo con il club inglese, con una trattativa destinata a svilupparsi nei prossimi mesi in vista dell’estate.

Accordo con il giocatore, Napoli avanti

Il Napoli ha fatto il primo passo concreto per Joao Gomes. A confermarlo è Sky Sport, attraverso l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

“Il Napoli ha l’accordo sull’ingaggio per giugno con l’entourage di Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton: da trovare l’accordo con il club”

L’intesa economica con il giocatore rappresenta un segnale preciso della strategia azzurra. La dirigenza ha individuato in Joao Gomes un profilo adatto per rinforzare il centrocampo, puntando su dinamismo, aggressività e continuità. Il brasiliano, classe 2001, è cresciuto rapidamente dopo il passaggio in Premier League, diventando una pedina centrale nel Wolverhampton.

Il nodo Wolverhampton e i tempi dell’operazione

Resta ora il passaggio più delicato, quello legato alla trattativa con il club inglese. Il Wolverhampton considera Joao Gomes un elemento importante della rosa e non intende privarsene a cuor leggero. La valutazione economica sarà centrale, così come la volontà del Napoli di impostare l’operazione senza forzature.

L’affare è pensato per l’estate, una scelta che permette a tutte le parti di muoversi con calma. Il Napoli potrà programmare l’investimento, mentre il club inglese avrà tempo per valutare eventuali alternative tecniche.

Una strategia chiara per il futuro

Questa operazione si inserisce in un percorso preciso. Il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato internazionale, cercando profili giovani ma già pronti per competere ad alti livelli, sia in Serie A che in Europa. Joao Gomes risponde a queste caratteristiche e rappresenta un investimento mirato.

La sensazione è che il club voglia costruire il futuro partendo da basi solide, senza annunci roboanti ma con scelte ponderate. Un modo di operare che negli ultimi anni ha spesso dato risultati.