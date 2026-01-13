Napoli, l’agente esalta il giocatore: “Ora riconoscono il suo valore” poi parla del rinnovo

Il rendimento di Juan Jesus ha sorpreso in molti. L’esperto difensore in questa stagione ha trovato largo spazio e non sta per nulla sfigurando, trovando anche grandi conferme da parte di Antonio Conte, che lo ha schierato in più occasioni nella sua difesa titolare. L’ottimo rendimento è stato anche messo in luce dal suo agente, Roberto Calenda, in un’intervista a Radio Marte.

Juan Jesus, l’agente: “Ora riconoscono il suo valore. Rinnovo? Palla al Napoli”

In un’intervista rilasciata a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, Roberto Calenda ha parlato del suo assistito, Juan Jesus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul rendimento del difensore.

“Sono contento che ora tutti si siano resi conto del valore di Juan Jesus, che ha fatto bene e si è fatto trovare pronto ovunque abbia giocato. Lui è un difensore vero, uno dei pochi rimasti: veloce, marca bene, mancino, con qualità nelle uscite. Raro oggi trovare un difensore con queste qualità“.

Sul tema rinnovo.