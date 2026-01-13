Home ->

Lucca al Benfica: ecco le cifre del trasferimento: ma 3 club italiani restano in corsa

di
Lorenzo Lucca verso il Benfica

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Benfica, con il club portoghese pronto a chiudere per un trasferimento che vedrà il Napoli incassare una cifra importante. Ma nonostante l’accordo che sta prendendo forma, diversi club italiani continuano a tenere d’occhio la situazione. In particolare, tre di loro sembrano essere in prima linea per cercare di inserirsi nella trattativa. Intanto, i dettagli economici iniziano a emergere, con i portoghesi in pole per il centravanti.

Le cifre del trasferimento

Secondo le ultime informazioni riferite dal Corriere dello Sport, l’affare tra il Napoli e il Benfica per Lucca si baserebbe su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club portoghese pagherà tra 1,5 e 2 milioni per il prestito, con un diritto di riscatto fissato tra i 27 e i 30 milioni di euro.

Il Napoli aveva acquistato Lucca dall’Udinese la scorsa estate con una formula simile, comprando il giocatore per 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni.

Il mercato italiano e la concorrenza

Nonostante l’intesa con il Benfica, la situazione rimane aperta. Infatti, diversi club italiani, tra cui Juve, Roma e Lazio, continuano a fare delle richieste. Le società hanno mostrato interesse per Lucca, con il rischio che il trasferimento al Benfica non sia definitivo. La Serie A rimane quindi una pista ancora viva, con la possibilità che si sviluppino nuove trattative, soprattutto se i club italiani decidessero di intensificare l’offerta.

Un futuro ancora da scrivere

L’affare che porterà Lucca al Benfica sembra in fase già avanzata, ma il suo futuro è ancora un incognita. A far pendere la bilancia in favore dei portoghesi potrebbe essere la maggiore offerta economica, ma non è detto che le altre squadre italiane rinuncino a provare a inserire un colpo last-minute.

In ogni caso, Lucca rappresenta una risorsa di grande valore economico per il Napoli, che potrebbe così reinvestire le cifre incassate per un colpo come Raspadori.

Claudio Mancini

