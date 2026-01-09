Mercato Napoli, Lucca ai saluti? Già scelto il sostituto!

Il Napoli si appresta ad entrare nel vivo della finestra di scambi di gennaio, con un occhio di riguardo per l’attacco. Lorenzo Lucca, finito nel mirino di diversi club europei, potrebbe presto salutare gli azzurri viste le (poche) prestazioni sottotono e mai del tutto convincenti. La società partenopea, già al lavoro sulle possibili alternative, valuta attentamente come sostituire il gigante italiano ex Udinese, nel caso di riscatto e cessione. Piace molto il profilo di Evan Ferguson della Roma.
Napoli, Evan Ferguson nel mirino di Manna: la situazione
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Manuele Baiocchini, il Napoli sarebbe piombato su Evan Ferguson, attaccante ex Brighton oggi in forza alla Roma.
Come spiegato dallo stesso giornalista ai microfoni di Sky Sport, tutto dipenderà dall’eventuale cessione di Lorenzo Lucca:
“Ferguson ha le caratteristiche che piacciono a Conte qualora patisse Lucca, che piace al Benfica ed al Nottingham Forest. Conte l’ha indicato come possibile rinforzo per l’attacco. La Roma deve risolvere il prestito col Brighton e poi eventualmente girarlo al Napoli”.
Il profilo del giovane attaccante irlandese, dunque, è il prescelto da mister Antonio Conte. L’avventura di Lucca in azzurro, dopo appena sei mesi, sembra essere giunta al capolinea.
Lucca-Napoli, i numeri di un amore mai sbocciato
La stagione di Lorenzo Lucca in maglia azzurra finora non ha prodotto risultati. Con il Napoli in Serie A nella stagione corrente, il centravanti ha collezionato 15 presenze totali, di cui sole 4 da titolare, trovando solo una volta la via del gol.
Nonostante le poche occasioni e la fiducia con il contagocce di mister Conte, i numeri mostrano una media realizzativa praticamente inesistente e una produzione offensiva che non ha inciso sui risultati della squadra. Lucca dovrà iniziare a guardarsi introno per trovare un ambiente che sappia valorizzarlo.