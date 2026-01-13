Incredibile da Manchester: lo United ha provato a riprendere McTominay! Il retroscena

Scott McTominay è al centro di un interessante retroscena di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, il Manchester United avrebbe provato a riportare il centrocampista in Inghilterra, dopo il suo passaggio al Napoli. La notizia arriva in un momento decisivo della stagione, con McTominay che sta ricoprendo un ruolo fondamentale nel club partenopeo. Tuttavia, la proposta dello United potrebbe non bastare a scalfire la determinazione della società azzurra, che sembra intenzionata a tenere stretto il giocatore.

Il tentativo del Manchester United

Il Manchester United ha sondato il terreno per riportare McTominay a casa, un tentativo a sorpresa, nonostante il valore del giocatore e la sua crescita recente. Il centrocampista, che ha mostrato qualità da leader anche in campo, è stato un elemento fondamentale per il Napoli, tanto che i dirigenti del club inglese si sono detti pronti a riprenderselo.

Il Manchester United, dopo averlo ceduto, ha fatto un passo indietro e ha cercato di riportarlo nella sua formazione, ma senza riuscire a convincerlo a rientrare. La richiesta del club inglese, pur valida, non è riuscita a intaccare la stabilità di McTominay nel Napoli.

Il Napoli tiene McTominay stretto

Il Napoli, pur avendo sentito il richiamo del Manchester United, ha deciso di non cedere alle offerte. L’intenzione è quella di mantenere McTominay in squadra fino alla scadenza del suo contratto, che lo lega al club. Le sue prestazioni in campo, inclusa la sua leadership, sono fondamentali per la lotta scudetto del Napoli, che non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire uno dei suoi giocatori chiave.

L’entusiasmo dei tifosi e l’importanza che McTominay riveste per il progetto del Napoli fanno capire che la trattativa non avrà un seguito positivo per lo United. La determinazione del club partenopeo e la personalità del giocatore sembrano determinare la sua permanenza a Napoli.

Il futuro di McTominay: una stagione decisiva

Con il mercato alle spalle, McTominay si trova ora in una posizione di grande importanza per il Napoli. La sua esperienza e il suo carattere potrebbero fare la differenza nella lotta per il titolo, con la squadra che punta su di lui per completare una stagione che si preannuncia carica di emozioni.

Il futuro del giocatore, in scadenza nel 2028, sembra sempre più legato al Napoli, che avrà bisogno del suo apporto per cercare di arrivare in cima alla Serie A. McTominay, da parte sua, sembra ormai pronto a rispondere sul campo, fermo nella sua scelta di restare in Italia e giocare un ruolo da protagonista.