I vertici AIA contro Conte! Clima teso e rischio altissimo: la richiesta dei vertici arbitrali fa discutere

Il dopo Inter-Napoli continua a far discutere, soprattutto fuori dal campo. Le proteste di Antonio Conte non sono passate inosservate e hanno provocato una reazione netta da parte dei vertici arbitrali. Secondo quanto filtra dagli ambienti federali, il comportamento dell’allenatore avrebbe superato il limite, aprendo uno scenario disciplinare tutt’altro che secondario. La decisione ora spetta al Giudice Sportivo, ma il clima resta teso e le possibili conseguenze pesano anche sul prossimo calendario.

La posizione dei vertici arbitrali

Nessun errore arbitrale, questa la linea dell’AIA. I vertici arbitrali sarebbero rimasti colpiti dall’eccesso di proteste di Antonio Conte durante la gara. In particolare, avrebbe fatto discutere la frase urlata in faccia al quarto uomo Colombo, considerata dagli arbitri un limite superato.

“Nessun errore, quindi. Ecco perché i vertici arbitrali sono infuriati per l’eccesso di proteste dell’allenatore napoletano, che secondo loro è andato oltre, con quel «vergognatevi tutti» urlato in faccia al quarto uomo Colombo.”

Da qui la richiesta di una sanzione esemplare, ritenuta necessaria per lanciare un segnale chiaro al sistema.

Il rischio squalifica e il precedente Allegri

La valutazione finale spetterà al Giudice Sportivo, che analizzerà immagini televisive e referto arbitrale, definito corposo. Secondo le indiscrezioni, Conte rischia due giornate di stop, con il Napoli che spera in una riduzione.

“Spetterà oggi al Giudice Sportivo stabilirlo, ma Conte rischia due giornate di stop. La speranza del Napoli è che sia una sola, come per Allegri contro il Bologna a settembre.”

Juve sullo sfondo e clima di tensione

Nel caso di una squalifica più pesante, Conte salterebbe anche la sfida contro la Juventus, sua ex squadra. Un’assenza che avrebbe un peso simbolico forte, oltre alle ricadute tecniche.

A incidere saranno immagini e referti, ma resta centrale il tema del rispetto dei ruoli. In un calcio nervoso e sotto pressione, anche le parole possono fare la differenza.