Inter-Napoli, annuncio shock su Hojlund: “Non è un fuoriclasse”

Lo scontro ai piani alti della classifica tra Inter e Napoli non ha creato la potenziale voragine tra la capolista e le inseguitrici, elemento che fortemente si temeva alla vigilia. In caso di vittoria i nerazzurri sarebbero volati a +5 dal Milan e ad addirittura +7 dai partenopei che, grazie ad una prestazione di gran carattere, hanno fissato il risultato sul 2-2. Tra i protagonisti della sfida c’è Rasmus Hojlund, che non ha segnato ma che ha vissuto una grande serata. Le opinioni sul danese sono eterogenee: fanno discutere le ultime parole di Pierpaolo Marino sul suo conto.

Presa di posizione netta su Hojlund: la valutazione dell’attaccante del Napoli

Nonostante non abbia scritto il proprio nome sul tabellino della sfida tra Inter e Napoli, Rasmus Hojlund è stato uno dei migliori in campo. Il duello con un calciatore di assoluta esperienza come Manuel Akanji ha visto il danese prevalere, con un’interpretazione della gara ineccepibile.

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Il Bello del Calcio in onda sul canale Televomero, Pierpaolo Marino ha dato il proprio punto di vista sulla gara di San Siro e sul rendimento individuale di Rasmus Hojlund. Secondo l’ex dirigente azzurro, il centravanti del Napoli avrebbe potuto fare meglio in occasione della chance più chiara capitatagli sui piedi, spedita sul fondo: