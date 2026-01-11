Home ->

Una leggenda nerazzurra attacca il Napoli: “Inter favorita”

di
Chivu contro Conte.

Manca sempre meno allo scontro scudetto tra Inter e Napoli. Gli azzurri si giocano tanto, perché una sconfitta permetterebbe agli avversari di allungare il divario in classifica. Secondo una leggenda nerazzurra, la squadra di Chivu è favorita su quella di Conte. Parliamo di Marco Materazzi, che non si è risparmiato una battuta sul calcio di rigore concesso al Napoli nell’ultimo incontro.

Materazzi torna sul rigore di Napoli-Inter: “Mai visto nella storia”

Nella partita d’andata, disputata al Maradona ad ottobre, i partenopei hanno avuto la meglio sui nerazzurri per tre reti a uno. La squadra di Conte ha sbloccato la gara con un calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne. La decisione dell’arbitro Mariani fu contestata e Materazzi, come riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, non ha perso occasione per ricordarlo:

“È favorita l’Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve a pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio. Ha avuto anche sfortuna.”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
