Una leggenda nerazzurra attacca il Napoli: “Inter favorita”

Manca sempre meno allo scontro scudetto tra Inter e Napoli. Gli azzurri si giocano tanto, perché una sconfitta permetterebbe agli avversari di allungare il divario in classifica. Secondo una leggenda nerazzurra, la squadra di Chivu è favorita su quella di Conte. Parliamo di Marco Materazzi, che non si è risparmiato una battuta sul calcio di rigore concesso al Napoli nell’ultimo incontro.

Materazzi torna sul rigore di Napoli-Inter: “Mai visto nella storia”

Nella partita d’andata, disputata al Maradona ad ottobre, i partenopei hanno avuto la meglio sui nerazzurri per tre reti a uno. La squadra di Conte ha sbloccato la gara con un calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne. La decisione dell’arbitro Mariani fu contestata e Materazzi, come riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, non ha perso occasione per ricordarlo: