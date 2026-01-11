Mercato Napoli, uno degli azzurri proposto alla Juventus: le ultime

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del mistero. L’attaccante azzurro resta uomo mercato in casa Napoli e ci sono diverse squadre che sono attive su di lui. In queste settimane il Benfica è stato accostato all’ex bomber dell’Udinese, ma anche il Nottingham Forrest ed il Porto hanno acceso i fari su di lui.

Mercato Napoli, Lucca offerto alla Juventus

Ma ci sarebbe anche una squadra italiana accostata al calciatore in queste ore. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’agente Beppe Riso avrebbe offerto il calciatore alla Juventus durante un incontro con i dirigenti bianconeri. Si aprirebbe una nuova pista oltre all’estero, dove ci sono ancora Benfica e Nottingham.

Da capire, chiaramente, la posizione del Napoli su quello che potrebbe diventare più di un interesse da parte del club bianconero per Lorenzo Lucca. Inoltre, è necessario ribadire la volontà azzurra di non generare una minusvalenza praticamente subito dopo il suo riscatto, che ufficialmente si verificherebbe nel mese di febbraio ma che potrebbe essere anticipato in funzione della cessione.

I numeri stagionali di Lucca al Napoli

Di certo il primissimo impatto di Lucca al Napoli non è stato positivo, tutt’altro. Nella fase iniziale della stagione, pre-acquisto di Hojlund e nel primo periodo di integrazione del danese, l’attaccante italiano ha avuto tanto spazio, deludendo notevolmente tifosi e Conte, che lo ha fatto scendere nelle gerarchie. In totale, infatti, il classe 2000 ha confezionato solo 584′, in cui è riuscito a trovare la via del gol solo 2 volte. Numeri davvero poco convincenti, soprattutto se contestualizzati anche con le disfunzionalità del centravanti nel gioco dell’allenatore.