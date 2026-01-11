Mercato Napoli, si complica la trattativa: la proposta non piace alla società

Il mercato del Napoli è fermo, almeno apparentemente. La società azzurra pensa ad alcune cessioni per sbloccare eventuali entrate. Alcuni giocatori sono sul mercato, per altri non c’è fretta. In ogni caso, la volontà della dirigenza è quella di aspettare l’offerta giusta. Per questo motivo, il Napoli non ha ancora deciso il futuro di Luca Marianucci. Il giocatore piace al Torino, ma la trattativa sembra complicata.

Torino-Cremonese, scontro per Marianucci: le offerte sul tavolo

Sembrava tutto fatto con la Cremonese, poi è arrivato il Toro. La società di Urbano Cairo è entrata a gamba tesa per acquisire le prestazioni di Marianucci, ma qualcosa è andato storto. I piemontesi offrono un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ma il Napoli ne vorrebbe almeno il doppio. Secondo ‘Tuttosport’, dunque, la Cremonese potrebbe tornare in vantaggio. La squadra di Nicola accetta di buon grado l’ipotesi del prestito secco.

Calciomercato, il Napoli non si piega: posizione netta

Il Napoli non vorrebbe cedere Marianucci a titolo definitivo. Il 21enne di Livorno è un difensore di prospettiva, che può diventare importante in futuro. A meno di offerte impossibili da rifiutare, la società non ha intenzione di accettare proposte di riscatto. Se il Torino non dovesse accettare la formula proposta da Manna e dal suo staff, la trattativa potrebbe tramontare. La posizione dei partenopei sul mercato è chiara.