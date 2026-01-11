Lang-Napoli, aria di addio: l’olandese piace in Turchia

Titolare contro il Verona e autore di una buona prestazione, ma pochi giorni dopo torna in panchina. Il Napoli affronta l’Inter a San Siro e Antonio Conte decide di non affidarsi a Noa Lang in attacco. L’esterno olandese si siederà in panchina, ancora una volta, con la possibilità di subentrare nella ripresa. Nel frattempo, avrà tempo per pensare ad eventuali offerte provenienti dal campionato turco.

Conte esclude Lang contro l’Inter: il Napoli valuta la cessione

Nonostante l’assenza di David Neres, l’allenatore azzurro ha deciso di escludere Lang dalla formazione titolare. Al suo posto ci sarà Elmas, con Politano a destra. Conte ha fatto le sue scelte, adesso tocca all’ex attaccante del PSV. Il Napoli ascolterà eventuali offerte e se dovesse esserci l’occasione, proverà a cederlo. Su di lui alcuni Galatasaray e Besiktas, che studiano un’offerta da presentare al club di Aurelio De Laurentiis.